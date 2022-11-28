Об этом он заявил на 38-м заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества. По его мнению, зерновое соглашение и проведение обмена пленными доказали это.

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Эрдоган считает, что "разногласия" можно урегулировать дипломатически

Президент Турции Эрдоган считает, что закончить войну в Украине можно путём переговоров и дипломатии. На заседании он заверил, что первые дни полномасштабного вторжения Турция "стремилась урегулировать противоречия и прекратить кровопролитие".

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что его "тесные дружеские отношения" с президентом Зеленским и Владимиром Путиным помогли организовать переговоры между Украиной и Россией. И сейчас, после зерновой сделки и обмена пленными, он видит возможность "дипломатического урегулирования разногласий".

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Свитан считает, что Орбан и Эрдоган давят на Путина, чтобы тот вышел из ЗАЭС

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал 24 каналу, что Росатом "взял под контроль" ЗАЭС после оккупации Энергодара. Сейчас российский госхолдинг заключает договоры и уже строит 2 атомные станции в Венгрии и Турции.

В то же время на Росатом, вероятно, скоро наложат санкции из-за войны в Украине. Поэтому, по мнению эксперта, Орбан и Эрдоган оказывают давление на Путина, чтобы он убрал войска из ЗАЭС.

Это нужно, чтобы избежать санкций для Росатома. Эксперт считает, что это давление может вынудить президента России оказать "жест доброй воли" на Запорожской АЭС.

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