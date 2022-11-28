Об этом он заявил на 38-м заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества. По его мнению, зерновое соглашение и проведение обмена пленными доказали это.
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Эрдоган считает, что "разногласия" можно урегулировать дипломатически
Президент Турции Эрдоган считает, что закончить войну в Украине можно путём переговоров и дипломатии. На заседании он заверил, что первые дни полномасштабного вторжения Турция "стремилась урегулировать противоречия и прекратить кровопролитие".
Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что его "тесные дружеские отношения" с президентом Зеленским и Владимиром Путиным помогли организовать переговоры между Украиной и Россией. И сейчас, после зерновой сделки и обмена пленными, он видит возможность "дипломатического урегулирования разногласий".
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Свитан считает, что Орбан и Эрдоган давят на Путина, чтобы тот вышел из ЗАЭС
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал 24 каналу, что Росатом "взял под контроль" ЗАЭС после оккупации Энергодара. Сейчас российский госхолдинг заключает договоры и уже строит 2 атомные станции в Венгрии и Турции.
- В то же время на Росатом, вероятно, скоро наложат санкции из-за войны в Украине. Поэтому, по мнению эксперта, Орбан и Эрдоган оказывают давление на Путина, чтобы он убрал войска из ЗАЭС.
- Это нужно, чтобы избежать санкций для Росатома. Эксперт считает, что это давление может вынудить президента России оказать "жест доброй воли" на Запорожской АЭС.
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