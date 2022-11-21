В частности, из-за этого против России может открыться "второй фронт" на фоне требований Азербайджана относительно Карабаха, что также повлияет на войну против Украины. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Эксперт отметил, что сегодня на Кавказе происходят очень серьезные события, затрагивающие интересы многих стран.

И пока все внимание приковано к войне в Украине, по-настоящему важные события происходят на азербайджанской стороне. Из-за конфликта в Карабахе Россия и ряд стран раскачивают ситуацию и могут открыть "второй фронт". Очень горячие новости поступают из Ирана, Азербайджана, Армении, Южного Кавказа и всего региона,

– объяснил обозреватель.

По его словам, отношения в регионе на сегодня очень сложные, а ситуация – крайне напряженная.

"В Карабахе есть небольшой анклав, куда ввели российских миротворцев. Они должны были разоружать незаконные формирования, которые в основном состоят из граждан Армении и вывозить оттуда оружие. Россия этого не делает, а Азербайджан требует выполнения трехстороннего соглашения, подписанного по итогам 44-дневной войны 2020 года", – добавил аналитик.

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Он указал, что свое влияние также оказывают события в Иране.

"В Иране протестные настроения среди многих этнических азербайджанцев, также там Турция играет важную роль. Поэтому там назревают события, которые могут повлиять на ход ведения войны в Украине, если начнется вооруженный конфликт", – подчеркнул Жданов.

Специалист рассказал, что на фоне этого Турция начала "специальную военную операцию" "Коготь-меч" на севере Сирии и Ирака "с целью предотвратить террористические нападения".

"Авианалеты уже сделали по нескольким военным базам на территории Сирии и Ирака. Это еще один очаг напряженности на Ближнем Востоке, который может перерасти во что-то большее, чем просто "специальная военная операция", проводимая Турцией в курдских районах", – резюмировал эксперт.

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