Однако Азербайджан хочет лишь вернуть свои территории, которые 30 лет находились под оккупацией Армении, к слову, при поддержке России, а международное сообщество признало их аннексированными. Что же происходит на границе между двумя странами – 24 каналу рассказал политический эксперт Анатолий Октисюк.

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Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном нестабильна, потому что Армения не демонстрирует политическое желание выполнять мирные договоренности по результатам Второй карабахской войны. Там происходят постоянные провокации, постоянные пограничные стычки, включается пропагандистская машина со стороны Армении.

– рассказал Анатолий Октисюк.

Считать Армению жертвой – ошибка

Армения не является жертвой в этом конфликте, что подчеркивают в материале "5 канала". Журналисты проанализировали информацию, которая распространяется из Еревана. Там все чаще звучат призывы сравнить Армению с Украиной и признать их народ жертвой по Карабаху. Мол, именно он должен получить всестороннюю поддержку Запада.

Такую риторику особенно поддерживают во Франции, где одна из крупнейших армянских диаспор в Европе.

Франция должна требовать санкции против азербайджанского агрессора… Что справедливо для России, должно быть таким и для этого самодержавия!.. Наша преданность Украине не освобождает нас, а наоборот – побуждает поддерживать Армению,

– заявляют представители французского сената.

"Вице-мер Парижа – этнический армянин, во Франции есть немало сенаторов, имеющих такие же этнические корни. Ну и нужно также понимать, что сам Париж, как и Франция, традиционно довольно близок к России. Эта страна всегда фактически поддерживала Армению в этом вопросе", потому что Франция оппозиционно настроена против Турции. Поскольку Турция и Азербайджан – партнеры, поэтому и во Франции предвзято относятся к этому вопросу. Ну и также нужно понимать сильное пророссийское лобби во Франции. А Армения – союзник России, даже военный», – объясняет Анатолий Октисюк.

Журналисты утверждают, что Армения пытается выиграть поддержку Запада силами собственной многомиллионной диаспоры с тем, чтобы получить карт-бланш в Карабахском конфликте от Кремля. Однако создание образа жертвы не поможет этой стране, уверены эксперты, ведь кто агрессор виден даже после того, как Ереван и Баку по-разному поддерживают Украину.

Непременно, Армения является союзником России. Когда начиналось активное русское вторжение, Армения даже пробовала вводить торговые эмбарго. В то же время Азербайджан – наш военный союзник. Украина имеет углубленное военное сотрудничество с Баку,

– добавил Анатолий Октисюк

В то же время политические обозреватели добавляют, что попытки сравнивать войну в Украине с собственной ситуацией – ошибка, допущенная армянскими властями.

"Украина больше похожа на Азербайджан, а Армения – на Россию. Более того, страны-агрессоры даже являются союзниками. Ведь в обоих этих государствах есть оккупированные территории. В то же время Азербайджан освобождает военным путем свои земли, что, собственно, делает и Украина", – подытожил эксперт.

Чем завершится сравнение Украины с Арменией и параллели Россия – Азербайджан – вопрос времени. Однако эксперты прогнозируют, что уже вскоре активные боевые действия между двумя странами снова возобновятся.

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