С начала сентября активисты армянской диаспоры, а также некоторые политики и муниципальные деятели Франции, подвергшиеся их влиянию, стали продвигать отождествление Азербайджана с Россией, а Армении – с Украиной.

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Они пытаются сравнить российскую агрессию против Украины и действия Азербайджана по возвращению своих территорий, находившихся 30 лет под армянской оккупацией. В качестве дополнительного аргумента используется сентябрьская эскалация на армяно-азербайджанской границе. Азербайджан обвиняется в том, что он якобы ворвался на земли Армении.

Франция откровенно не заинтересована в победе Украины, поэтому регулярно общается с Кремлем в режиме "глубокого реверанса". Энергетическая и экономическая зависимость французов от России заставляет их подыгрывать агрессии против Украины, параллельно травя Азербайджан, чтобы угодить Путину и получить карт-бланш на любые действия для Армении.

Еще 1 сентября газета Les Echos сообщала, что на встрече с иностранными послами Макрон заявил: необходимо продолжать говорить с Путиным.

Мы должны сделать все, чтобы мир путем переговоров стал возможным, чтобы оба главных героя вернулись за стол переговоров.

– цитировало издание французского президента.

С начала российской агрессии и до середины октября Макрон 13 раз общался с Путиным телефоном.

Эмманюэль Макрон после разговора с Путиным / Фото пресс-служба Елисейского дворца

Однако именно Азербайджан, как и Украина – не агрессор, а жертва. Об этом свидетельствуют исторические факты:

Точно так же, как в 2014 – 2022 годах Россия оккупировала около 20% территории Украины, в 1991 – 1993 годах армянские вооруженные формирования оккупировали 20% суверенной территории Азербайджана.

Так же как для оккупации Восточной Украины были использованы пророссийские сепаратисты Донбасса, Армения с участием вооруженных сил России оккупировала земли Азербайджана, опираясь на армянских сепаратистов в Карабахе.

Теперь армянские сепаратисты строят планы присоединения этих территорий Азербайджана к России. Они даже не скрывают, что берут пример с аннексии Крыма и Донбасса.

Следует напомнить, что во время военных конфликтов с армянами азербайджанцы потеряли тысячи гражданских жителей. И подобных аналогий очень много.

Все перечисленные факты красноречиво свидетельствуют о том, что Азербайджан не является агрессором в этом конфликте, но стал жертвой архитекторов проекта "Великая Армения", реализация которого осуществлялась при содействии Москвы.