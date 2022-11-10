З початку вересня активісти вірменської діаспори, а також деякі політики та муніципальні діячі Франції, які підпали під їхній вплив, стали просувати ототожнення Азербайджану з Росією, а Вірменії – з Україною.

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Вони намагаються порівняти російську агресію проти України та дії Азербайджану щодо повернення своїх територій, які 30 років перебували під вірменською окупацією. Як додатковий аргумент використовується вереснева ескалація на вірмено-азербайджанському кордоні. Азербайджан звинувачується у тому, що він нібито вдерся на землі Вірменії.

Франція відверто не зацікавлена у перемозі України, а тому регулярно спілкується з Кремлем в режимі "глибокого реверансу". Енергетична та економічна залежність французів від Росії змушує їх підігравати агресії проти України, паралельно цькуючи Азербайджан, щоб догодити Путіну і отримати карт-бланш на будь-які дії для Вірменії.

А ще 1 вересня газета Les Echos повідомляла, що на зустрічі з іноземними послами Макрон заявив: необхідно продовжувати говорити з Путіним.

Ми повинні зробити все, щоб світ шляхом переговорів став можливим, щоб обидва головні герої повернулися за стіл переговорів,

– цитувало видання французького президента.

З початку російської агресії і до середини жовтня Макрон 13 разів спілкувався з Путіним телефоном.

Еммануель Макрон після розмови з Путіном / Фото пресслужба Єлисейського палацу

Однак саме Азербайджан, як і Україна – не агресор, а жертва. Про це свідчать історичні факти:

Точно так само, як у 2014 – 2022 роках Росія окупувала близько 20% території України, у 1991 – 1993 роках вірменські збройні формування окупували 20% суверенної території Азербайджану.

Так само як для окупації Східної України були використані проросійські сепаратисти Донбасу, Вірменія за участю збройних сил Росії окупувала землі Азербайджану, спираючись на вірменських сепаратистів у Карабаху.

Тепер вірменські сепаратисти будують плани "приєднання" цих територій Азербайджану до Росії. Вони навіть не приховують, що беруть приклад з анексії Криму та Донбасу.

Варто нагадати, що під час воєнних конфліктах з вірменами азербайджанці втратили тисячі цивільних жителів. І подібних аналогій дуже багато.

Усі перелічені факти красномовно свідчать, що не Азербайджан є агресором у цьому конфлікті, але став жертвою архітекторів проєкту "Велика Вірменія", реалізація якого здійснювалася за сприяння Москви.