Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Ранее Арестович предположил, получит ли Россия от Ирана ракеты.

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Соседи Ирана против него

Юнус отметил, что есть многие страны, которые готовы наказать Иран. В частности, и Китай может оказать свое влияние, и США, и Саудовская Аравия, чьи вооруженные силы переведены в состояние боевой готовности, и Израиль. Еще можно вспомнить последние контакты между Израилем, Турцией, Азербайджаном и Великобританией.

Риторика Ирана немного смягчилась. Туда приезжал Патрушев, затем президенту Ирана звонил по телефону Путин. Наверное, Патрушев не смог убедить, удалось ли это Путину, я не знаю,

– заметил американский политолог.

Иран серьезно предупредили

Он продолжил, если иранские ракеты окажутся в России, тогда Ирану мало не покажется. Если не дойдут, значит беседа кого-то с иранским руководством дала результат. Иран, скорее всего, не продаст, чем продаст.

"Иран – не Россия и не может размахивать ядерной палкой, которой у него пока нет. Плюс, ситуация, в которой оказались иранские власти из-за внутренних протестов. Непонятно, чем это может закончиться, даже если власти жестко подавят повстанцев", – подчеркнул Юнус.

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Национальные меньшинства Ирана

По его словам, у иранских властей также проблемы с национальными меньшинствами. Тюрки, азербайджанцы не пойдут войной на братские страны, а скорее выступят против Тегерана. Они помнят, как Тегеран прижимал их в течение 40 лет.

Очень много стран и народов, которые ищут момент, чтобы поквитаться с Тегераном. Тегеран не самоубийца, чтобы не видеть опасности в этой ситуации, лишь бы продать ракеты России. Никто не позволит Ирану иметь ядерную бомбу, потому что сразу же его территорию начнут бомбить те же США или Израиль.

– подчеркнул американский политолог.

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