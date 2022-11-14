Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Ранее Арестович предположил, получит ли Россия от Ирана ракеты.
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Соседи Ирана против него
Юнус отметил, что есть многие страны, которые готовы наказать Иран. В частности, и Китай может оказать свое влияние, и США, и Саудовская Аравия, чьи вооруженные силы переведены в состояние боевой готовности, и Израиль. Еще можно вспомнить последние контакты между Израилем, Турцией, Азербайджаном и Великобританией.
Риторика Ирана немного смягчилась. Туда приезжал Патрушев, затем президенту Ирана звонил по телефону Путин. Наверное, Патрушев не смог убедить, удалось ли это Путину, я не знаю,
– заметил американский политолог.
Иран серьезно предупредили
Он продолжил, если иранские ракеты окажутся в России, тогда Ирану мало не покажется. Если не дойдут, значит беседа кого-то с иранским руководством дала результат. Иран, скорее всего, не продаст, чем продаст.
"Иран – не Россия и не может размахивать ядерной палкой, которой у него пока нет. Плюс, ситуация, в которой оказались иранские власти из-за внутренних протестов. Непонятно, чем это может закончиться, даже если власти жестко подавят повстанцев", – подчеркнул Юнус.
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Национальные меньшинства Ирана
По его словам, у иранских властей также проблемы с национальными меньшинствами. Тюрки, азербайджанцы не пойдут войной на братские страны, а скорее выступят против Тегерана. Они помнят, как Тегеран прижимал их в течение 40 лет.
Очень много стран и народов, которые ищут момент, чтобы поквитаться с Тегераном. Тегеран не самоубийца, чтобы не видеть опасности в этой ситуации, лишь бы продать ракеты России. Никто не позволит Ирану иметь ядерную бомбу, потому что сразу же его территорию начнут бомбить те же США или Израиль.
– подчеркнул американский политолог.
Новости Ирана: последние события
- Бывший иранский футболист Али Даэи является ярым борцом за права человека. Из-за чего его приговорили к смертной казни в родной стране.
- Протесты в Иране не утихают, а своими решениями против протестующих иранский режим приближает свой крах. Протестное движение Ирана очень похоже на украинское, когда сначала все спокойно, а затем взрывается.
- Вероятно, Иран остановил поставки оружия в Россию. Причиной этого могло стать давление Запада на Тегеран.