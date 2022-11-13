Об этом сказал советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он предполагает, что Иран попросил Кремль притормозить с ракетными ударами хотя бы до саммита G20 в Индонезии.

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Почему может быть недоволен Иран

Арестович отметил, что есть два железных критерия относительно того, будет ли деэскалация со стороны России. Первое – возобновятся ли массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Соответствующее предупреждение уже опубликовало командование Воздушных сил ВСУ. Речь идет о возможности массированных обстрелов с 15 ноября. Второй критерий состоит в том, будет ли снова применяться иранское оружие.

Он отметил, что многие газеты и интернет-издания написали о том, что Арестович якобы заявил, что Иран прекратил поставлять оружие России.

Я этого не заявлял. Я сказал, что они очень недовольны, потому что путинские товарищи не смогли применить их разумно так, чтобы имя Ирана зря не трепалось.

– заявил Арестович.

Ведь, подчеркнул он, сейчас все говорят об Иране. Тегеран некоторое время пытался отрицать предоставление России дронов, однако вынужден был признать, но в то же время заявил, что беспилотники были поставлены еще до полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Получит ли Россия ракеты от Ирана

Арестович заявил, что теперь у иранцев претензии к российской стороне по поводу того, что оккупанты не могли сохранить тайну и не втягивать их в эту историю.

Потому что я уверен на 100% – это было условием снабжения. Теперь у Ирана изрядные неприятности с этим связаны,

– сказал советник главы Офиса Президента Украины.

Он напомнил, что представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что иранцы продали России 1 750 беспилотников разного типа – и Shahed и Mohajer, а также ракеты дальностью 700 и 300 километров.

Они еще не использовали их здесь. Если начнут применять, это значит, что они будут идти все тем же идиотским путем – "а давайте выиграем войну, которую невозможно выиграть,

– считает Арестович.

Советник главы ОПУ отметил, что по некоторым данным россияне купили ракеты еще в сентябре, то есть прошла оплата. Вероятно, Иран попросил Кремль притормозить с ракетными ударами хотя бы до саммита G20 в Индонезии.

Поэтому, резюмировал он, если удары возобновятся, это означает, что ни о какой деэскалации и политической сдаче не может быть и речи. Если не восстановятся – станут ярче подозрения в том, что начали сдавать. Однако, скорее всего, россияне продолжат наносить удары и применять для этого иранские ракеты.

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