Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что Эрдоган созвонился с Путиным, вспоминали и об Украине.

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Эрдоган играет на 2 стороны

Давидюк отметил, что Эрдоган продолжает играть на 2 стороны, но теперь он больше склоняется к Украине и Западу. Он тайно встречался с Байденом, о чем президент США не хочет рассказывать, но Эрдоган растиражировал эту новость из-за всех своих СМИ. Его цель сейчас не сколько геополитика, сколько бизнес, возможность заработать.

Есть демонстрация того, что Эрдоган пробует нормально заработать. Зарабатывает и на россиянах, и на нас просто разделили кейсы. В одной корзине – байракторы, зерно; в другой – недвижимость, финансы, инвестиции, нефть, золото,

– отметил политолог.

Он добавил, что Эрдогану важно быть на стороне победителей. Здесь он не прогадает, поэтому он ближе к нам.

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Эрдоган – один из компонентов возможных мирных переговоров

По словам политолога, главное также то, что Эрдоган – один из компонентов возможных мирных переговоров. Кроме Эрдогана есть еще несколько непубличных треков напрямую между Кремлем и Банковой, а из публичных это Папа Римский, Сильвио Берлускони и даже Мухаммед ибн Салман, у которого желание переговоров то появляется, то исчезает, в зависимости от визитов Абрамовича. Однако у Эрдогана больше "козырных карт", потому что он действующий политик.

"Он единственный, кто может предложить площадку, на которую согласятся обе стороны. Однако нам не нужно подвергаться фейковой доброжелательности и мнимым быстрым и легким решениям. В первую очередь следует смотреть за своим национальным государственным интересом", - подчеркнул Давидюк.

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