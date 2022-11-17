Это результат слаженной работы всех участников процесса. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Эффективная работа господина Кубракова с нашей стороны. Кстати, модерацией занимался господин Ермак лично, потому что там было много треков, которые нуждались в модерации не только через Мининфраструктуры, но и гораздо шире круг принимавших в этом участие министерств", – подчеркнул Подоляк.

Он добавляет, что достаточно эффективно отработали как турецкую переговорную команду президента Турции Эрдогана, так и команду Генсека ООН Гутерриша. Они брали на себя и решали множество противоречивых моментов.

Сегодня у нас есть эффективный зерновой коридор, который будет работать дальше и поможет нам немного решить вопрос вывоза зерна с территории. Чтобы наше сельское хозяйство работало дальше. Да, сегодня оно немного уничтожено, ведь Херсонская, Николаевская, частично Полтавская, Запорожская области под ударом. Но у нас есть урожай,

– заметил советник ОП.

Что известно о гуманитарной инициативе Зеленского

Подоляк отметил, что теперь появилась гуманитарная инициатива президента Зеленского с точки зрения поддержки африканских стран в продовольственной безопасности. Теперь мы будем отрабатывать это направление дополнительно.

"Россия постоянно говорит, что обеспечивает продовольственное решение в странах, страдающих голодом. Особенно на африканском континенте. Таким образом мы сегодня даже эту инициативу перехватываем, – отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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