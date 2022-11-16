Об этом для 24 канала рассказал Ярослав Божко – глава Центра политических студий "Доктрина".

К теме Может решиться в пользу Украины: в России осталась единственная тема шантажа

"Никакого предательства здесь нет. Российское зерно и удобрения могут составлять какую-то долю обеспечения глобальной продовольственной безопасности и позволяют ее усиливать. В частности, ломая российские планы по содействию продовольственному кризису", – сказал Божко.

Россия занимает слабую позицию в соглашении

По словам эксперта, для России не будет колоссальной выгоды из удобрений. Враг получает большие заработки от экспорта энергоносителей.

Можно в теории отказаться от российских энергоносителей, зерна, но последствия будут более болезненными для других стран, чем для России. Она может найти, куда это экспортировать. Возникший глобальный дефицит будет политической проблемой, которая может влиять на санкционный режим, – отметил Божко.

Он считает, что Россия в зерновом соглашении имеет слабую позицию. Это доказывает, что она сначала демонстративно вышла из сделки, а затем всего лишь через 4 дня была вынуждена возвращаться.

"Оккупанты ничего из этого не получали, только опозорились. Россия ждала уступок, но Запад усилил свою риторику", – сказал эксперт.

Заметьте Неурожай, заоблачные цены на хлеб и голод: как мир будет страдать от прекращения "зернового соглашения"

Что будет сдерживать Россию

Удобрения противника могут проходить через порты Одессы. По мнению Божко, для Украины это плюс, потому что тогда Россия будет скована институционально: если российские конкретные производители будут зависеть от того, безопасна ли Одесса и Юг Украины, то политической воли на показательные удары по портам может стать гораздо меньше.

"У России есть прагматичный интерес зерновых холдингов, компаний и они могут иметь голос в небольших, но чувствительных вопросах", – сказал Божко.

Обратите внимание – Ярослав Божко об использовании зернового коридора россиянами: смотрите видео

Украинское зерно: последние новости