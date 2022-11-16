Про це для 24 каналу розповів Ярослав Божко – голова Центру політичних студій "Доктрина".

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"Ніякої зради тут немає. Російське зерно й добрива можуть становити якусь частку забезпечення глобальної продовольчої безпеки й дають можливість її посилювати. Зокрема, ламаючи російські плани зі сприяння продовольчій кризі", – сказав Божко.

Росія займає слабку позицію в угоді

За словами експерта, для Росії не буде колосальної вигоди з добрив. Ворог наразі отримує великі заробітки від експорту енергоносіїв.

Можна в теорії відмовитися від російських енергоносіїв, зерна, але наслідки будуть болючішими для інших країн, ніж для Росії. Вона може знайти, куди це все експортувати. Глобальний дефіцит, який виникне, буде політичною проблемою, яка може впливати на санкційний режим, – зазначив Божко.

Він вважає, що Росія в зерновій угоді має слабку позицію. Це доводить те, що вона спочатку демонстративно вийшла з угоди, а потім всього лише через 4 дні була вимушена повертатися.

"Окупанти нічого з цього не отримували, лише осоромилися. Росія чекала на поступки, але Захід посилив свою риторику", – сказав експерт.

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Що стримуватиме Росію

Добрива ворога можуть проходити через порти Одеси. На думку Божка, для України це плюс, бо тоді Росія буде скована інституційно: якщо російські конкретні виробники залежатимуть від того, чи безпечна Одеса й Південь України, то політичної волі на показові удари по портах може стати значно менше.

"У Росії є прагматичний інтерес зернових холдингів, компаній і вони можуть мати голос у невеликих, але чутливих питаннях", – сказав Божко.

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