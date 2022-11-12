Про це 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він також зазначив, що США свого часу уклали угоду із Саудівською Аравією і так трапилось, що у Радянського Союзу не було грошей, аби купувати ці зернові.

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Росія все це розуміла і тому з 2003 року змінила підходи до власного забезпечення і зараз Росія – один із провідних експортерів.

Тому, як на мене – останній аргумент, який Росія буде застосовувати це не газ і нафта, а потреба багатьох країн світу у продовольстві – може бути останньою картою Росії,

– переконаний Іван Ус.

За його словами, Росія завжди шантажувала Європу великими хвилями мігрантів, а вони будуть, якщо у їх країн будуть проблеми із їжею. Не варто виключати, що саме з цією метою, Росія у 2015 залізла в Сирію.

Іван Ус про те, до якого шантажу ще може вдатися Росія: дивіться відео

Чому не вдався тиск Росії із зерном

Туреччина заявила, що буде продовжувати дію "зернової угоди", адже жодних порушень не спостерігалось.

Якщо ж знову будуть якісь провокації, то кораблі із зерном будуть виходити під прапором Туреччини, яка є членом НАТО. Якщо кораблям буде загрожувати небезпека, то у такому разі можливе військове конвоювання.

Росія натомість заявила про повернення до угоди та наголосила про нібито запевнення з боку України, що та не буде здійснюватися жодних атак через роботу зернового коридору в бік Криму.

Коротко про "зернові домовленості"