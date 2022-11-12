Також на зустрічах АСЕАН також був присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Тож Глава українського МЗС розповів, як відреагує, якщо російський "колега" попросить зустрітися з ним.

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Питання територіальної цілісності він не розглядатиме

Дмитро Кулеба підкреслив, що у такому випадку він буде готовий розглянути можливість зустрічі з Сергієм Лавровим на полях саміту в Камбоджі. Однак одразу наголосив й на тому, що Росія, яку представляє глава російського МЗС, використовує переговори як "димову завісу для своєї агресії" проти України.

Україна переможе, це лише питання часу і ціни. І так, деякі здобутки досягаються у військовому плані, але певні здобутки України будуть досягнуті дипломатичним шляхом,

– сказав глава МЗС України.

Також Кулеба підкреслив, що навіть якщо розмова з Лавровим відбудеться, то питання територіальної цілісності України не буде підійматися.

Про що ще говорив Кулеба на АСЕАН

На саміті Кулеба звинуватив Москву в підриві зернової угоди, через що затримуються поставки українського зерна. Він заявив журналістам, що через те, що термін дії угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно та добрива, закінчується 19 листопада, світ має активніше тиснути на Росію, щоб вона не зірвала її продовження.

Зокрема країна-агресорка повинна уникати будь-яких заходів та кроків, які створюють перешкоди експорту українських сільськогосподарських товарів на світовий ринок.

Росія повинна припинити грати зі світом у голодні ігри,

– підкреслив Кулеба.

Зверніть увагу! Україна цьогоріч була вперше запрошена на саміт АСЕАН і підписала мирну угоду з групою держав із загальним населенням майже 700 мільйонів осіб. Також 8 із 10 країн АСЕАН проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням російської агресії. Утрималися лише В’єтнам і Лаос.,

Зернова угода: останні новини

29 жовтня Росія вирішила вийти з "зернової угоди" у відповідь на вибухи, які пролунали у Севастополі. Їх у Москві цинічно охрестили "терактом", адже знищені кораблі буцімто гарантували безпеку суднам, які вивозили зерно з українських портів.

Однак в ООН вирішили, що зерно й надалі буде експортуватися з України, навіть попри "бойкот" країни-агресорки.

Через декілька днів після свого бойкоту Росія офіційно повернулася до участі у "зерновій угоді".

Але натомість після повернення вона почала створювати додаткові перешкоди, зокрема блокувати перевезення зерна. Через це у морі стоять величезні черги з сотні суден.

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