Также на встречах АСЕАН присутствовал Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава украинского МИД рассказал, как отреагирует, если российский "коллега" попросит встретиться с ним.
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Вопрос территориальной целостности он не будет рассматривать
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в этом случае он будет готов рассмотреть возможность встречи с Сергеем Лавровым на полях саммита в Камбодже. Однако сразу отметил и то, что Россия, которую представляет глава российского МИД, использует переговоры как "дымовой занавес для своей агрессии" против Украины.
Украина победит, это только вопрос времени и цены. И так, некоторые достижения достигаются в военном плане, но определенные достижения Украины будут достигнуты дипломатическим путем,
– сказал глава МИД Украины.
Также Кулеба подчеркнул, что даже если разговор с Лавровым состоится, вопрос территориальной целостности Украины не будет подниматься.
О чем еще говорил Кулеба на АСЕАН
На саммите Кулеба обвинил Москву в подрыве зерновой сделки, из-за чего задерживаются поставки украинского зерна. Он заявил журналистам, что из-за того, что срок действия соглашения, позволяющего Украине экспортировать зерно и удобрения, истекает 19 ноября, мир должен активнее давить на Россию, чтобы оно не сорвало его продление.
В частности, страна-агрессор должна избегать любых мер и шагов, которые создают препятствия экспорту украинских сельскохозяйственных товаров на мировой рынок.
Россия должна прекратить играть с миром в голодные игры,
– подчеркнул Кулеба.
Зерновое соглашение: последние новости
- 29 октября Россия решила выйти из "зернового соглашения" в ответ на прогремевшие в Севастополе взрывы. Их в Москве цинично окрестили "терактом", ведь уничтоженные корабли якобы обеспечили безопасность судам, вывозившим зерно из украинских портов.
- Однако в ООН решили, что зерно и дальше будет экспортироваться из Украины, даже несмотря на "бойкот" страны-агрессора.
- Через несколько дней после своего бойкота Россия официально вернулась к участию в "зерновом соглашении".
- Но после возвращения она начала создавать дополнительные препятствия, в частности блокировать перевозку зерна. Поэтому в море стоят огромные очереди из сотни судов.