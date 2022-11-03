В преддверии Испания объявила о передаче мощной военной помощи Украине. Кулеба рассказал испанскому журналисту о допустимом развитии событий после окончания войны.
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Какое окончание войны будет приемлемым для Украины
По словам Кулебы, приемлемым окончанием войны России против Украины будет выход оккупационных войск со всей территории нашего государства . Он отметил, что у Украины много элементов, которые она будет пытаться реализовать, но "абсолютный минимальный знаменатель – России нет на территории Украины".
На вопрос, означает ли это выход российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым, Кулеба ответил утвердительно.
Мы не должны вмешиваться в этот нарратив, который говорит, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому,
– добавил он.
Он отметил, что нужно прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это только часть Украины.
Какие прогнозы Дмитрия Кулебы по поводу войны в Украине
- Кулеба уверен, что Израиль изменит мнение и поможет Украине оружием. По словам дипломата, военная поддержка Украины является для Израиля "наиболее естественным выбором", когда речь идет об отношении к полномасштабной российско-украинской войне.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что каждый день Украина становится на шаг ближе к победе в войне против России и, кроме того, вступления в Европейский Союз и Североатлантический альянс.
- Кулеба оценил сроки окончания войны. Он подчеркнул, что мы не можем устанавливать дедлайн победы. Украина должна выстоять.
- Министр Дмитрий Кулеба рассказал, что в ответ на ядерные угрозы Путина Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий.