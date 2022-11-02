Она идет по пути святого Иакова, собирая средства себе на лечение. Остальную сумму, которая останется у девушки, она планирует передать фонду Валерия Маркуса.

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С чего началась идея преодолеть Путь святого Иакова

Марианна Якимелин решила повторить маршрут украинского военного Валерия Маркуса, который в 2017 году прошел Путь святого Иакова. Свое путешествие протяженностью в 1850 километров девушка начала 24 августа. И одолеть эту колоссальную дистанцию пешком она решила собрать средства себе на лечение, а также на фонд самого Маркуса.

Цель сбора: 1 миллион гривен. Марьяна рассказывает, что ей необходимы средства на хирургическое вмешательство. У нее – нейро-черепно-позвоночный синдром. И чтобы преодолеть недуг ей необходимы 19 300 тысяч евро.

Что такое Путь святого Иакова Это древняя паломническая дорога, ведущая к могиле апостола Иакова, что в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Им идут те, кто ищет ответы и смыслы, приобретает новый опыт и общение.

Почему Марьяна решила начать путь из Парижа

В общей сложности маршрутов Пути святого Иакова несколько. Они начинаются с разных стран и городов. Марьяна решила начать с Парижа, ведь именно оттуда стартовал Валерий Маркус.

Я слышала раньше об этом пути, но после просмотра его (Маркуса – 24 канал) видео, мне захотелось повторить это, сделав что-то полезное для него и других военных,

– написала она в своем инстаграме.

Девушка добавила, что ей больно оттого, что многие люди никогда не увидят тех мест, которые она посетит. Также она расстроена, ведь погибнуть на войне может и вдохновивший ее на этот решительный шаг.

Марьяна продолжает идти на пути к своей цели: видео

Что известно о болезни Марьяны

Нейро-черепно-мозговой синдром – аномалия головного мозга Киари I (опущение мозжечка в затылочное отверстие), аномалии шеи Кимерли и еще 10 диагнозов различных заболеваний позвоночника.

В результате девушка страдает от сильной головной боли, внутричерепного давления и боли в спине. В 80% случаев образуются кисты, нарушающие работу спинного мозга. Так что львовянка боится, что болезнь станет причиной инвалидности.

В детстве я перестала ходить на неделю. Эта операция поможет предотвратить эти осложнения,

– говорит она.

Вот что на своем пути уже увидела девушка: видео

Как можно финансово помочь Марьяне

Для этого можно перевести средства на ее банковские счета или карты. Также у вас есть возможность пополнить монобанк девушки. Реквизиты для помощи:

Для переводов по Украине (номер карты ПриватБанка): 4149629300919651

Можно также пополнить монобанк Марьяны по этой ссылке.

PayPal: ssoniachna.fhoto@gmail.com

Для переводов из-за границы:

YAKYMELYN MARIANA

IBAN: UA383052990000026201740802832

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Bank name : PRIVATBANK,

Bank Adress : 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Заметим, что 4 дня назад в ее инстаграме появился печальный пост. В нем говорится, что через 11 дней (с момента публикации) она закончит сбор средств, когда дойдет до Сантьяго. Марьяна расстроена, ведь ей не удалось собрать необходимую сумму.

Если я не соберу всю сумму сейчас, во время этого похода, то пошлю все деньги на фонд Валерия Маркуса, как и говорила. Я не хочу ничего делить и не вижу смысла собирать на операцию по окончании моего пути,

– подчеркнула она.

Марьяна Якимелин добавила, что, хотя и разочаровалась в родных и близких, за это время она смогла открыть для себя новых людей. Девушка не сдается и искренне благодарит каждого, кто присоединился к сбору.

Мы понимаем, что времени у нас мало – осталась какая-то неделя – но мы бы очень хотели осуществить мечту Марьяны. Поэтому призываем каждого хотя бы немного, но помочь ему выздороветь. Помните, что маленькими донатами мы творим великие дела!