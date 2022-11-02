Вона йде Шляхом святого Якова, збираючи кошти собі на лікування. Решту суми, яка залишиться у дівчини, вона планує передати фонду Валерія Маркуса.

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З чого почалася ідея подолати Шлях святого Якова

Мар'яна Якимелин вирішила повторити маршрут українського військового Валерія Маркуса, який у 2017 році пройшов Шлях святого Якова. Свою мандрівку довжиною у 1850 кілометрів дівчина почала 24 серпня. І здолати цю колосальну дистанцію пішки вона вирішила, щоб зібрати кошти собі на лікування, а також на фонд самого Маркуса.

Ціль зборів: 1 мільйон гривень. Мар'яна розповідає, що їй необхідні кошти на хірургічне втручання. У неї – нейро-черепно-хребтовий синдром. І щоб подолати недугу їй необхідні 19 300 тисяч євро.

Що таке Шлях святого Якова Це давня паломницька дорога, яка веде до могили апостола Якова, що в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела. Ним ідуть ті, хто шукає відповіді та сенси, набуває нового досвіду та спілкування.

Чому Мар'яна вирішила почати шлях з Парижа

Загалом маршрутів Шляху святого Якова є кілька. Вони починаються з різних країн і міст. Мар'яна ж вирішила почати з Парижа, адже саме звідти стартував Валерій Маркус.

Я чула раніше про цей шлях, але після перегляду його (Маркуса – 24 канал) відео, мені захотілося повторити це, зробивши щось корисне для нього та інших військових,

– написала вона у своєму інстаграмі.

Дівчина додала, що їй боляче від того, що багато людей ніколи не побачать тих місць, які відвідає вона. Також вона засмучена, адже загинути на війні може і той, хто надихнув її на цей рішучий крок.

Мар'яна продовжує йти на шляху до своєї мети: відео

Що відомо про хворобу Мар'яни

Нейро-черепно-мозковий синдром – аномалія головного мозку Кіарі І (опущення мозочка у потиличний отвір), аномалії шиї Кімерлі та ще 10 діагнозів різних захворювань хребта.

Внаслідок цього дівчина страждає від сильного головного болю, внутрішньочерепного тиску та болю у спині. У 80% випадків утворюються кісти, які порушують роботу спинного мозку. Тож львів'янка боїться, що хвороба стане причиною інвалідності.

В дитинстві я на тиждень перестала ходити. Ця операція допоможе запобігти цим ускладненням,

– каже вона.

Ось що на своєму шляху вже побачила дівчина: відео

Як можна фінансово допомогти Мар'яні

Для цього можна переказати кошти на її банківські рахунки або картки. Також у вас є можливість поповнити монобанку дівчини. Реквізити для допомоги:

Для переказів по Україні (номер картки ПриватБанку): 4149629300919651

Можна також поповнити монобанку Мар'яни за цим посиланням.

PayPal: ssoniachna.fhoto@gmail.com

Для переказів з-за кордону :

YAKYMELYN MARIANA

IBAN: UA383052990000026201740802832

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Bank name : PRIVATBANK,

Bank Adress : 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Зауважимо, що 4 днів тому у її інстаграмі з'явився сумний пост. У ньому йдеться про те, що через 11 днів (з моменту публікації) вона закінчить збір коштів, коли дійде до Сантьяго. Мар'яна засмучена, адже їй не вдалося зібрати необхідну суму.

Якщо я не зберу всю суму зараз, під час цього походу, то надішлю усі гроші на фонд Валерія Маркуса, як і казала. Я не хочу нічого ділити і не бачу сенсу збирати на операцію після закінчення мого шляху,

– наголосила вона.

Мар'яна Якимелин додала, що хоч і розчарувалася у рідних і близьких, за цей час вона змогла відкрити для себе нових людей. Дівчина не здається і щиро дякує кожному, хто долучився до збору.

Ми розуміємо, що часу в нас обмаль – залишився якийсь тиждень – але ми би дуже хотіли здійснити мрію Мар'яни. Тож закликаємо кожного бодай трішечки, але допомогти їй одужати. Пам'ятайте, що маленькими донатами ми творимо великі діла!