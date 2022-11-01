Зокрема фінансовий збір на озброєння для наших захисників провели й у Харкові. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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Хто отримає дрони-бомбардувальники

Місцеві телеграм-канали оголосили збір на дрони-бомбардувальники "Кажан" для Збройних Сил України. Небайдужі харків'яни одразу відгукнулися й трохи більше ніж за годину зібрали 1,7 мільйона гривень і купили три таких дрони.

Місцеві мешканці вже передали техніку українським бійцям. Так, її отримали наступні підрозділи:

"Азов";

"Кракен";

Нацгвардія.

Як використовують "Кажанів"

Дрони-бомбардувальники "Кажан" є дуже швидкою та маневровою технікою, саме це береже її від збиття ворогом. Українські бійці продемонстрували роботу дронів, а також розповіли про їхні переваги.

Якщо ми маємо ворожу бронетехніку на дистанції до 6 кілометрів, щоб не використовувати десяток боєприпасів – застосовуються ці дрони. Вони точково підлітають та скидають вибухівку безпосередньо на техніку ворога,

– пояснив боєць полку "Азов" з позивним "Горинич".

Черненко розповіла про збір коштів на дрони для ЗСУ: дивіться відео

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