Зокрема фінансовий збір на озброєння для наших захисників провели й у Харкові. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.
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Хто отримає дрони-бомбардувальники
Місцеві телеграм-канали оголосили збір на дрони-бомбардувальники "Кажан" для Збройних Сил України. Небайдужі харків'яни одразу відгукнулися й трохи більше ніж за годину зібрали 1,7 мільйона гривень і купили три таких дрони.
Місцеві мешканці вже передали техніку українським бійцям. Так, її отримали наступні підрозділи:
- "Азов";
- "Кракен";
- Нацгвардія.
Як використовують "Кажанів"
Дрони-бомбардувальники "Кажан" є дуже швидкою та маневровою технікою, саме це береже її від збиття ворогом. Українські бійці продемонстрували роботу дронів, а також розповіли про їхні переваги.
Якщо ми маємо ворожу бронетехніку на дистанції до 6 кілометрів, щоб не використовувати десяток боєприпасів – застосовуються ці дрони. Вони точково підлітають та скидають вибухівку безпосередньо на техніку ворога,
– пояснив боєць полку "Азов" з позивним "Горинич".
Черненко розповіла про збір коштів на дрони для ЗСУ: дивіться відео
Партнери допомагають Україні зброєю: останні новини
- Німеччина планує передати наші державі 3 системи протиповітряної оборони IRIS-T. Перша вже надійшла до України. Ба більше, вона неабияк показала себе під час масованого ракетного удару окупантів 31 жовтня – відпрацювала зі 100% результатом.
- Литва допоможе Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Йдеться про щонайменше 12 самохідних артилерійських установок, які були пошкоджені на війні в Україні.
- Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Допомога США в основному буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем HIMARS.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. Він повідомив, що Іспанія оголосила про рішення передати Україні 4 американські системи ППО Hawk.