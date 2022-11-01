В частности, финансовый сбор на вооружение для наших защитников провели и в Харькове. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко.

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Кто получит дроны-бомбардировщики

Местные телеграмм-каналы объявили сбор на дроны-бомбардировщики "Летучие мыши" для Вооруженных Сил Украины. Неравнодушные харьковчане сразу откликнулись и чуть больше чем через час собрали 1,7 миллиона гривен и купили три таких дрона.

Местные жители уже передали технику украинским бойцам. Так, ее получили следующие подразделения:

"Азов";

"Кракен";

Нацгвардия.

Как используют "Летучие мыши"

Дроны-бомбардировщики "Летучие мыши" являются очень быстрой и маневренной техникой, именно это предохраняет ее от сбития врагом. Украинские бойцы продемонстрировали работу дронов, а также рассказали об их преимуществах.

Если у нас вражеская бронетехника на дистанции до 6 километров, чтобы не использовать десяток боеприпасов – применяются эти дроны. Они точечно подлетают и сбрасывают взрывчатку непосредственно на технику врага,

– объяснил боец полка "Азов" с позывным "Горыныч".

Черненко рассказала о сборе средств на дроны для ВСУ: смотрите видео

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