Об этом сообщает Волонтерский штаб «Украинская команда» на своей странице в Facebook.

К теме Устроим врагам ад, – "Украинская команда" после российского террора открыла новый сбор

«Украинская команда» открывает новый сбор на боевые дроны, которые помогут нашим воинам быстрее очищать нашу землю от рашистской нечисти. Помните, как россияне хвастались, что ни за что не уйдут с нашей земли? «Да хоть камни с неба», – говорили они, отжимая у нас Крым. Просили – получите. Боевые дроны эффективно доставляют «камни с неба» прямо на головы оккупантов, превращая их в «хороших русских», – заявили в «Украинской команде».

В Волонтерском штабе также показали результат работы боевых дронов на видео, которое прислали защитники.

"Нужно собрать как минимум 1,5 миллиона гривен. Устроим оккупантам "камнепад"!" – говорится в сообщении.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.