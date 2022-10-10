Средства планируют направить на нужды украинских защитников, которые пошли в контрнаступление.
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"Отомстим за Украину! Устроим врагам ад! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали!" – говорится в сообщении волонтерского штаба.
Отомстить за Украину, присоединившись к сбору, можно по ссылке.
"Украинская команда" открывает новый сбор / Фото волонтерского штаба
Россияне массированно атаковали Украину: коротко
- Россия массированно обстреляла территорию Украины в понедельник, 10 октября.
- По разным областям оккупанты выпустили около 80 ракет. Из них более 40 снарядов украинским силам ПВО удалось сбить.
- Известно, что в результате атаки россиян умерли более 10 человек. Еще около 60 украинцев получили ранения разных степеней тяжести.
- В Офисе Президента уверены, что целью ракетных обстрелов было запугивание украинцев. Об этом заявил Михаил Подоляк.
- В то же время министр обороны Алексей Резников отметил, что оккупанты разрушают будущее России.