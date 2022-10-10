Средства планируют направить на нужды украинских защитников, которые пошли в контрнаступление.

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"Отомстим за Украину! Устроим врагам ад! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали!" – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Отомстить за Украину, присоединившись к сбору, можно по ссылке.

"Украинская команда" открывает новый сбор / Фото волонтерского штаба

Россияне массированно атаковали Украину: коротко

  • Россия массированно обстреляла территорию Украины в понедельник, 10 октября.
  • По разным областям оккупанты выпустили около 80 ракет. Из них более 40 снарядов украинским силам ПВО удалось сбить.
  • Известно, что в результате атаки россиян умерли более 10 человек. Еще около 60 украинцев получили ранения разных степеней тяжести.
  • В Офисе Президента уверены, что целью ракетных обстрелов было запугивание украинцев. Об этом заявил Михаил Подоляк.
  • В то же время министр обороны Алексей Резников отметил, что оккупанты разрушают будущее России.