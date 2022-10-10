Кошти планують спрямувати на потреби українських захисників, які пішли в контрнаступ.

До теми Палатний вручив автомобіль від волонтерів 130-му батальйону тероборони Києва

"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали!" – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.

"Українська команда" відкриває новий збір / Фото волонтерського штабу

Росіяни масовано атакували Україну: коротко