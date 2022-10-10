Кошти планують спрямувати на потреби українських захисників, які пішли в контрнаступ.
До теми Палатний вручив автомобіль від волонтерів 130-му батальйону тероборони Києва
"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали!" – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.
"Українська команда" відкриває новий збір / Фото волонтерського штабу
Росіяни масовано атакували Україну: коротко
- Росія масовано обстріляла територію України у понеділок, 10 жовтня.
- По різних областях окупанти випустили близько 80 ракет. З них понад 40 снарядів українським Силам ППО вдалось збити.
- Наразі відомо, що внаслідок атаки росіян померли понад 10 людей. Ще близько 60 українців зазнали поранень різних ступенів важкості.
- В Офісі Президента впевнені, що метою ракетного обстрілу було залякування українців. Про це заявив Михайло Подоляк.
- Водночас міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що окупанти руйнують майбутнє Росії.