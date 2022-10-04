Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

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"Сьогодні ми передали героям зі 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва автомобіль Toyota Tundra. Позашляховик, пристосований для перевезення вантажів і зброї. Впевнений, що наші герої й надалі рятуватимуть нашу землю від російських загарбників. Бажаємо їм успіху, здоров’я і життя", – наголосив Артур Палатний.

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Окремо дякуємо представнику наших героїв Олександру Дудці за його самовіддано службу на благо України. А "Українська команда" й надалі допомагатиме нашим захисникам на передовій,

– підсумував Артур Палатний.

Нагадаємо, 130-й батальйон 241-ї окремої бригади тероборони міста Києва захищав та звільняв від російських окупантів Бучу, Ірпінь та багато інших містечок та сіл у Київській області. Також брав участь у звільненні Харківщини та першими вийшов на кордони України під час контрнаступу.

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