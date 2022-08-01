Про це повідомив керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний.

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"Відправили з Києва близько тонни продуктів на Чернігівщину. Вантаж буде доставлено у населені пункти, які постраждали від росіян. Хтось може думати, що з відступом армії окупантів ситуація нормалізувалась, але це зовсім не так. Люди втратили все своє майно внаслідок обстрілів, пожеж і мародерства орків. Багато людей не виїхали, тому що їм просто нікуди їхати. Так само залишаються у своїх домівках люди з інвалідністю, просто літні і самотні люди. Ситуація з роботою в регіонах, де продовжуються обстріли, дуже важка. Тому чернігівцям зараз дуже потрібна підтримка", – написав Палатний.

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Він також подякував волонтерам і підкреслив, що "Українська команда" продовжить підтримувати армію і громадян.

"Дякую голові Вінницького осередку "Української команди" Геннадію Ткачуку та Ігорю Ткачуку за привезену допомогу. Ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти українським воїнам і тим, хто найбільше постраждав від російської агресії. І тільки так переможемо! Ми вже перемагаємо", – підсумував Артур Палатний.

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