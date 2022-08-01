Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

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"Отправили из Киева около тонны продуктов на Черниговщину. Груз будет доставлен в населенные пункты, пострадавшие от россиян. Кто-то может думать, что с отступлением армии оккупантов ситуация нормализовалась, но это совсем не так. Люди потеряли все свое имущество в результате обстрелов, пожаров и мародерства орков. Многие не уехали, потому что им просто некуда ехать. Так же остаются в своих домах люди с инвалидностью, просто пожилые и одинокие люди. Ситуация с работой в регионах, где продолжаются обстрелы, очень тяжелая. Поэтому черниговцам сейчас очень нужна поддержка", – написал Палатный.

Он также поблагодарил волонтеров и подчеркнул, что "Украинская команда" продолжит поддерживать армию и граждан.

"Благодарю главу Винницкой ячейки "Украинской команды" Геннадия Ткачука и Игоря Ткачука за привезенную помощь. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь украинским воинам и тем, кто больше всего пострадал от российской агрессии. И только так победим! Мы уже побеждаем", – подытожил. Артур Палатный.

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