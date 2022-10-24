Відповідне повідомлення з'явилось у фейсбуці Волонтерського штабу "Українська команда".

До теми Влаштуємо ворогам пекло, – "Українська команда" після російського терору відкрила новий збір

"Українська команда" відкриває новий збір на бойові дрони, які допоможуть нашим воїнам швидше очищувати нашу землю від рашистської погані. Пам'ятаєте, як росіяни вихвалялися, що нізащо не підуть з нашої землі? "Та хоч каміння з неба", – говорили вони, забираючи у нас Крим. Просили – отримайте. Бойові дрони ефективно доставляють "камені з неба" прямо на голови окупантів, перетворюючи їх на "хороших руських", – заявили в "Українській команді".

У Волонтерському штабі також показали результат роботи бойових дронів на відео, яке надіслали захисники.

"Потрібно зібрати щонайменше 1,5 мільйона гривень. Влаштуємо окупантам "каменепад"!" – йдеться у повідомленні.

Долучитися до збору можна за посиланням.