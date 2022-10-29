Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украинцы должны быть готовы к тому, что победа потребует времени. Сколько это займет? Недели, полгода или год – это уже другой вопрос, но победа непременно будет", – рассказал министр.

Нельзя выбрать путь к поражению

Кулеба подчеркнул, что мы не можем устанавливать дедлайн победы. Украина должна выстоять.

Если мы позволим себе какой-то другой подход и будем устанавливать дедлайны (мы до весны воюем или до следующей зимы воюем, а потом не можем) – это путь к поражению. Украина не может позволить себе этот путь,

– заявил Кулеба.

Министр отметил, что после 24 февраля критически необходимо продержаться неделю и продемонстрировать способность бороться. Как отметил Кулеба, он надеялся на значительное ослабление России, когда количество убитых оккупантов превысило 10 тысяч.

"Во втором критерии я ошибся. Я не ожидал, что Путин настолько презирает жизнь своих сограждан. Но в первом оказался прав, и именно через неделю начались коренные изменения в отношении других стран к нашему сопротивлению", – добавил министр.

Обратите внимание – украинские защитники продолжают освобождать территории: смотрите видео

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