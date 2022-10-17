Об этом в интервью для проекта "Мы - Украина" заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Среди основных сценариев окончания войны: смена политического руководства РФ, вероятно, из-за госпереворота и добровольной капитуляции, или же полный и окончательный разгром на фронте и развал России. Второй вариант для нас лучше, хоть и длиннее и продолжительнее, ведь меньший риск рецидива. Мы не хотим, чтобы через короткий промежуток времени снова пришлось воевать нашим детям или внукам", – объяснил Илья Витюк.

По словам начальника Департамента кибербезопасности СБУ, победа Украины может состояться уже в краткосрочной перспективе, однако точных дат не назвал.

"Мы заинтересованы в полном поражении РФ. Только тогда прекратятся попытки кибервлияния на наше государство. Но если произойдет определенное "замораживание" военных действий, то кибератаки продолжатся, как это было в предыдущие 8 лет", - добавил Витюк.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения РФ СБУ нейтрализовала более 3,5 тысяч кибератак на Украину. Это позволило абсолютному большинству украинских структур и электронных сервисов работать в штатном режиме.

Полную версию интервью можно посмотреть по ссылке.