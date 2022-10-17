Про це в інтерв’ю для проєкту "Ми – Україна" заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільна капітуляція, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший та триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знов довелося воювати нашим дітям чи онукам", – пояснив Ілля Вітюк.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.

"Ми зацікавлені у повній поразці РФ Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне «замороження» військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було попередні 8 років", – додав Вітюк.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення РФ СБУ нейтралізувала понад 3,5 тисячі кібератак на Україну. Це дозволило абсолютній більшості українських структур та електронних сервісів працювати в штатному режимі.

Повну версію інтерв’ю можна подивитися за посиланням.