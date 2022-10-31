Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью. По словам дипломата, военная поддержка Украины является для Израиля "наиболее естественным выбором", когда речь идет об отношении к полномасштабной российско-украинской войне.

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Между Киевом и Тель-Авивом жесткая дискуссия

Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас между Киевом и Тель-Авивом продолжается жесткая и непростая дискуссия. Однако дипломат убежден, что все же наша сторона сможет убедить израильских партнеров, в том числе потому, что логика процесса "не оставит выбора".

Глава МИД отметил, что Украина и Израиль сотрудничают в определенных аспектах, например, осуществляют обмен разведывательной информацией. Однако в вопросе предоставления Украине систем ПВО логика Тель-Авива "совершенно нейтральна и непонятна".

Если вы почитаете высказывания израильских политиков, то увидите, что они сами очень неубедительно аргументируют, почему они это не делают, придумывают какие-то сложные конструкции, самим очень трудно себя оправдывать. Но каждый разговор наш с ними на разных уровнях, и постепенно, шаг за шагом Израиль движется в правильном направлении,

– подчеркнул Кулеба.

Позиция Израиля в войне в Украине

Западные СМИ писали, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для нацеливания на беспилотники иранского производства.

Однако после начала массированных обстрелов энергообъектов глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к Израилю за вооружением противовоздушной обороны. Но просьбу отклонили. Страна решила предоставить системы раннего предупреждения, но не ПВО.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, комментируя отказ предоставлять ПВО, отмечает необходимость "постоянной защиты интересов национальной безопасности своей страны".

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