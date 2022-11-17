Це – результат злагодженої роботи усіх учасників процесу. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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"Ефективна робота пана Кубракова з нашого боку. До речі, модерацією займався пан Єрмак особисто, тому що там було багато треків, які потребували модерації не тільки через Мінінфраструктури, але й набагато ширше коло міністерств, що брали в цьому участь", – наголосив Подоляк.
Він додає, що досить ефективно відпрацювали як турецька переговорна команда президента Туреччини Ердогана, так і команда Генсека ООН Гутерреша. Вони брали на себе й вирішували багато суперечливих моментів.
Сьогодні ми маємо ефективний зерновий коридор, який буде працювати далі й допоможе нам трохи вирішити питання вивозу зерна з території. Щоб наше сільське господарство працювало далі. Так, сьогодні воно трохи знищене, адже Херсонська, Миколаївська, частково Полтавська, Запорізька області під ударом. Але ми маємо врожай,
– зауважив радник ОП.
Що відомо про гуманітарну ініціативу Зеленського
Подоляк зауважив, що тепер з'явилася гуманітарна ініціатива президента Зеленського з точки зору підтримки африканських країн у продовольчій безпеці. Тепер ми відпрацьовуватимемо цей напрям додатково.
"Росія постійно говорить, що забезпечує продовольче рішення у країнах, які потерпають від голоду. Особливо на африканському континенті. Таким чином ми сьогодні навіть цю ініціативу перехоплюємо, – відзначив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Зернова угода: коротко
- 22 липня 2022 року Україна та Росія підписала "Зернову угоду" з Туреччиною та ООН. Вона передбачала розблокування чорноморських портів та експорт зернової продукції світові.
- 29 жовтня Росія заявила, що призупиняє свою участь у домовленостях. Держава-агресорка заявила, що усе через вибухи у Севастополі, де пошкоджень зазнали кілька російських кораблів.
- 2 листопада росіяни відмовилися від своїх слів і повернулися до угоди. Це сталося після переговорів президента Туреччини Реджепа Ердогана з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.