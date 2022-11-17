Відповідну інформацію повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Рішення ухвалили 17 листопада.

Читайте також Міндобрива для Росії можуть постачати через порти України: як це вплине на безпекову ситуацію

"Зернову угоду" продовжили

Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів,

– заявив Кубраков.

За даними міністра інфраструктури України, гарантами виконання Ініціативи знову залишилися:

Організація Об'єднаних Націй;

а також Туреччина.

Скільки зерна вже експортувала Україна

Олександр Кубраков розповів, що з 1 серпня, тобто з початку роботи "зернової угоди", і до 17 листопада Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

Також міністр інфраструктури України пояснив, що це значний обсяг експорту, проте недостатній. За даними Кубракова:

світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі;

однак можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу.

Україна просить відкрити порт в Миколаєві

Ми офіційно звернулися до партнерів по Ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв. Очікуємо на їх відповідь,

– пояснив міністр.

За даними Олександра Кубракова, важливо забезпечити ефективну роботу Спільного Координаційного Центру. Через це Україна внесла свої пропозиції щодо вирішення проблем.

Коротко про роботу "зернової угоди"

22 липня Україна підписала Стамбульську зернову угоду з Туреччиною та ООН. Дзеркальний документ з ООН та Стамбулом підписала Росія. Угода передбачала розблокування чорноморських портів та експорт зернової продукції світу.

Хоч Росія неодноразово намагалась перешкоджати експорту зерна, проте їй це не дуже вдавалось. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус заявив, що остання тема для шантажу, яку може використати Росія, це потреба багатьох країн світу у продовольстві.

Натомість Туреччина пропонує продовжити дію зернової угоди ще на рік. Міністр оборони країни Хулусі Акар заявив, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо.

Дивіться також – чи поставив Ердоган Путіна на місце: відео