Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що Ердоган зідзвонився з Путіним, згадували і про Україну.

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Ердоган грає на 2 сторони

Давидюк зазначив, що Ердоган продовжує грати на 2 сторони, але тепер він більше схиляється до України й Заходу. Він таємно зустрічався з Байденом, про що президент США не воліє розповідати, але Ердоган розтиражував цю новину через усі свої ЗМІ. Його мета нині не скільки геополітика, скільки бізнес, можливість заробити.

Є демонстрація того, що Ердоган намагається нормально заробити. Заробляє і на росіянах, і на нас, просто розділили кейси. В одному кошику – байрактари, зерно; в іншій – нерухомість, фінанси, інвестиції, нафта, золото,

– зауважив політолог.

Він додав, що Ердогану важливо бути на боці на переможців. Тут він не помилиться, тому він ближче до нас.

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Ердоган – один з компонентів можливих мирних перемовин

За словами політолога, головним є також те, що Ердоган – один з компонентів можливих мирних перемовин. Крім Ердогана, є ще кілька непублічних треків напряму між Кремлем і Банковою, а з публічних це Папа Римський, Сільвіо Берлусконі й навіть Мухаммед ібн Салман, у якого бажання перемовин то з'являється, то зникає, залежно від візитів Абрамовича. Однак у Ердогана більше "козирних карт", бо він чинний політик.

"Він єдиний, хто може запропонувати майданчик, на який погодяться обидві сторони. Однак нам не треба піддаватись на фейкову доброзичливість і на уявні швидкі й легкі рішення. У першу чергу слід дивитись за своїм національним державним інтересом", – наголосив Давидюк.

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