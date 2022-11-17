Вибух у Стамбулі стався вчора, 16 листопада. На жаль, є багато постраждалих.

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Що відомо про вибух у Стамбулі

У центральному районі міста Фатіх стався вибух газу. Внаслідок цього постраждали близько 10 осіб.

Місцеві ЗМІ зазначають, що вибух стався в газовій скриньці перед однією із квартир житлового будинку, після чого виник вогонь. Пожежа поширилася на інші квартири.

На місце події одразу прибуло багато рятувальників, поліцейських та медиків. Наразі триває ліквідація пожежі.

Зауважимо, що поки місцева влада та правоохоронці не коментували подію.

У Стамбулі внаслідок вибуху сталася пожежа / фото Demirören Haber Ajansı

Вибухи у Стамбулі: що відомо

У туристичній частині Стамбула 13 листопада пролунав вибух. Відомо про 81 поранену людину та мінімум 6 загиблих.

Турецькі ЗМІ повідомляли, що теракт могла скоїти Джіян Тосун з Робочої партії Курдистану. Відповідальність за трагедію взяла на себе вірменська організація ASALA. Водночас турецькі ЗМІ сумніваються у правдивості заяви.

Також у Стамбулі 15 листопада вибухнув замінований автомобіль. Повідомляють про 4 постраждалих. Це сталось в районі Фатіх. Полум'я поширилось на інші припарковані автівки, охопило 4 машини, що були на узбіччі дороги.

Також вогонь пошкодив будівлю та банкомат. До місця події було направлено велику кількість пожежників.

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