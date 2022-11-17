Взрыв в Стамбуле произошел вчера, 16 ноября. К сожалению, есть много пострадавших.
На тему Теракт в Стамбуле: все, что известно о взрыве в туристическом центре
Что известно о взрыве в Стамбуле
В центральном районе города Фатих произошел взрыв газа. В результате пострадали около 10 человек.
Местные СМИ отмечают, что взрыв произошел в газовом ящике перед одной из квартир жилого дома, после чего возник огонь. Пожар распространился на другие квартиры.
На место происшествия сразу прибыло много спасателей, полицейских и медиков. В настоящее время идет ликвидация пожара.
Заметим, что пока местные власти и правоохранители не комментировали произошедшее.
В Стамбуле в результате взрыва произошел пожар / фото Demirören Haber Ajansı
Взрывы в Стамбуле: что известно
- В туристической части Стамбула 13 ноября раздался взрыв. Известно о 81 раненом человеке и минимум 6 погибших.
Турецкие СМИ сообщали, что теракт могла совершить Джиан Тосун из Рабочей партии Курдистана. Ответственность за трагедию взяла на себя армянская организация ASALA. В то же время, турецкие СМИ сомневаются в правдивости заявления.
Также в Стамбуле 15 ноября взорвался заминированный автомобиль. Сообщают о 4 пострадавших. Это произошло в районе Фатих. Пламя распространилось на другие припаркованные автомобили, охватило 4 машины, находившиеся на обочине дороги.
- Также огонь повредил здание и банкомат. К месту происшествия было направлено большое количество пожарных.
В центре Стамбула прогремел взрыв: смотрите видео