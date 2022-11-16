Это произошло в районе Фатих. Пламя распространилось на другие припаркованные автомобили, охватило 4 машины, находившиеся на обочине дороги.

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Что известно о взрыве

Водитель автомобиля ехал по улице Кочамустафапаша. Он заметил дым, поднимающийся от его автомобиля, остановился на обочине и попросил помощи у очевидцев. В сети опубликовали видео, на котором видно, как горит автомобиль.

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Также огонь повредил здание и банкомат. К месту происшествия было направлено большое количество пожарных. Пожарные погасили возгорание. На месте происшествия работают наряды полиции. Некоторые автомобили забрали эвакуатором.

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