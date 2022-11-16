Это произошло в районе Фатих. Пламя распространилось на другие припаркованные автомобили, охватило 4 машины, находившиеся на обочине дороги.

Ранее Теракт в центре Стамбула: сколько людей погибли и получили ранения

Что известно о взрыве

Водитель автомобиля ехал по улице Кочамустафапаша. Он заметил дым, поднимающийся от его автомобиля, остановился на обочине и попросил помощи у очевидцев. В сети опубликовали видео, на котором видно, как горит автомобиль.

Взрыв в Стамбуле: видео

Также огонь повредил здание и банкомат. К месту происшествия было направлено большое количество пожарных. Пожарные погасили возгорание. На месте происшествия работают наряды полиции. Некоторые автомобили забрали эвакуатором.

Пожар в Стамбуле: видео

Предыдущий теракт в Стамбуле: главное

  • В результате теракта в Стамбуле 13 ноября погибли по меньшей мере 6 человек, еще более 80 получили ранения.
  • Взрыв произошел на улице Истикляль. На место сразу выехали врачи, спасатели и милиционеры.
  • В офисе генпрокурора начали расследование. Сначала сообщали о сумке со взрывчаткой.
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что причиной взрыва стал теракт.
  • Впоследствии задержали вероятную виновницу.