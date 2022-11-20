Как заявили в Министерстве обороны Турции, операция проводится с целью "предотвратить террористические нападения на наш народ с севера Ирака и Сирии".
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Также Турция стремится:
- обеспечить безопасность своих границ;
- уничтожить терроризм в его источнике.
В Турции заявили, что начали проведение операции в соответствии с правом на самооборону страны согласно статье 51 Устава ООН.
Авианалету уже подвергся ряд баз курдов в:
- Сирии: Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербеси, Маранес, Маликия, аэропорт Минниг, Тель Рифат;
- Ираке: Асос, Сулеймания, Синджер, Кандил, Эрбиль.
Анкара заявила: "Пришло время расплаты". Этой операции дали название "Коготь-меч".
Почему Турция прибегла к новой военной операции и при чем здесь Россия
Турция уже дважды вводила свои войска в Сирию:
- в Африне в 2018 году,
- а также в Сере-Кание в 2019 году.
По результатам этих операций Турция создала так называемые зоны безопасности, которые стали безопасной гаванью для вооруженных прокси-групп сирийской оппозиции.
Как утверждают турецкие военные источники, одним из определяющих факторов для новой военной операции стал вывод части российских вооруженных сил из Сирии – вынужденный шаг Кремля, связанный с потерями в агрессии против Украины.
Главное беспокойство Турции, которое "вызвало ответ" могло повлечь за собой "операцию курдских вооруженных формирований в Сирии по переброске свежих сил и боеприпасов из Сирии в Ирак".
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