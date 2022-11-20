Як заявили у Міністерстві оборони Туреччини, операція проводиться з метою "запобігти терористичним нападам на наш народ з півночі Іраку та Сирії".

Важливо Усе, аби догодити Ердогану: Швеція хоче у НАТО, тому не підтримуватиме курдів

Також Туреччина прагне:

забезпечити безпеку своїх кордонів;

знищити тероризм у його джерелі.

У Туреччині заявили, що почали проведення операції відповідно до права на самооборону країни згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Авіанальоту вже зазнала низка баз курдів у:

Сирії: Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербесі,Маранес, Малікія, аеропорт Мінніг, Тель Ріфат;

Іраку: Асос, Сулейманія, Сінджар, Канділ, Ербіль.

Цікаво! Турецьке телебачення NTV заявило, що повітряний простір Сирії, який контролювала Росія, вперше за довгі роки став відкритим для турецьких військових літаків.

Анкара заявила: "Настав час розплати". Цій операції дали назву "Кіготь-меч".

Чому Туреччина вдалася до нової військової операції та до чого тут Росія

Туреччина вже двічі вводила свої війська до Сирії:

в Афріні у 2018 році,

а також у Сере-Каніє у 2019 році.

За результатами тих операцій Туреччина створила так звані зони безпеки, які стали безпечною гаванню для озброєних проксі-груп сирійської опозиції.

Як стверджують турецькі військові джерела, одним із визначальних факторів для нової воєнної операції стало виведення частини російських збройних сил із Сирії – вимушений крок Кремля, пов'язаний із втратами в агресії проти України.

Головне занепокоєння Туреччини, яке "викликало відповідь" могла спричинити "операція курдських збройних формувань у Сирії щодо перекидання свіжих сил і боєприпасів з Сирії до Іраку".

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