Як заявили у Міністерстві оборони Туреччини, операція проводиться з метою "запобігти терористичним нападам на наш народ з півночі Іраку та Сирії".
Важливо Усе, аби догодити Ердогану: Швеція хоче у НАТО, тому не підтримуватиме курдів
Також Туреччина прагне:
- забезпечити безпеку своїх кордонів;
- знищити тероризм у його джерелі.
У Туреччині заявили, що почали проведення операції відповідно до права на самооборону країни згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
Авіанальоту вже зазнала низка баз курдів у:
- Сирії: Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербесі,Маранес, Малікія, аеропорт Мінніг, Тель Ріфат;
- Іраку: Асос, Сулейманія, Сінджар, Канділ, Ербіль.
Анкара заявила: "Настав час розплати". Цій операції дали назву "Кіготь-меч".
Чому Туреччина вдалася до нової військової операції та до чого тут Росія
Туреччина вже двічі вводила свої війська до Сирії:
- в Афріні у 2018 році,
- а також у Сере-Каніє у 2019 році.
За результатами тих операцій Туреччина створила так звані зони безпеки, які стали безпечною гаванню для озброєних проксі-груп сирійської опозиції.
Як стверджують турецькі військові джерела, одним із визначальних факторів для нової воєнної операції стало виведення частини російських збройних сил із Сирії – вимушений крок Кремля, пов'язаний із втратами в агресії проти України.
Головне занепокоєння Туреччини, яке "викликало відповідь" могла спричинити "операція курдських збройних формувань у Сирії щодо перекидання свіжих сил і боєприпасів з Сирії до Іраку".
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