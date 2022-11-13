По информации СМИ, в результате взрыва есть пострадавшие и погибшие. Власти Стамбула начали расследование.

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В МИД отреагировали на теракт в Стамбуле

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что глава МИД Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами на улице Истикляль.

Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует,

– заявил спикер.

Николенко также напомнил телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577

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