Зокрема через це проти Росії може відкритися "другий фронт" на тлі вимог Азербайджану щодо Карабаху, що також матиме впливи на війну проти України. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

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Експерт зазначив, що на сьогодні на Кавказі відбуваються дуже серйозні події, які зачіпають інтереси багатьох країн.

І доки вся увага прикута до війни в Україні, по-справжньому важливі події відбуваються на азербайджанській стороні. Через конфлікт у Карабаху Росія та низка країн розгойдують ситуацію і можуть відкрити "другий фронт". Дуже гарячі новини надходять з Ірану, Азербайджану, Вірменії, Південного Кавказу та всього цього регіону,

– пояснив оглядач.

За його словами, відносини в регіоні на сьогодні є дуже складними, а ситуація – вкрай напруженою.

"У Карабаху є невеликий анклав, куди ввели російських миротворців. Вони повинні були роззброювати незаконні формування, які в основному складаються з громадян Вірменії й вивозити звідти зброю. Росія цього не робить, а Азербайджан вимагає виконання тристоронньої угоди, підписаної за підсумками 44-денної війни 2020 року", – додав аналітик.

Як події на Близькому Сході та Кавказі можуть вплинути на війну в Україні: дивіться відео

Він вказав, що свій вплив також мають події в Ірані.

"В Ірані протестні настрої серед багатьох етнічних азербайджанців, також там Туреччина відіграє важливу роль. Тому там назрівають події, які можуть вплинути на хід ведення війни в Україні, якщо почнеться збройний конфлікт", – підкреслив Жданов.

Фахівець розповів, що на тлі цього Туреччина розпочала "спеціальну військову операцію" "Кіготь-меч" на півночі Сирії та Іраку "з метою запобігти терористичним нападам".

"Авіанальоти вже зробили по декількох військових базах на території Сирії та Іраку. Це ще одне вогнище напруженості на Близькому Сході, яке може перерости в щось більше, ніж просто "спеціальна військова операція", яку проводить Туреччина у курдських районах", – резюмував експерт.

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Ситуація на Близькому Сході та Кавказі: що відомо