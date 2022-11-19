Такое мнение 24 каналу озвучил член совета Национального демократического полюса Армении Ваге Гаспарян. Ранее сообщалось о том, как нападение России на Украину пытаются сравнить с ситуацией в Карабахе.

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Армяне против ОДКБ

Гаспарян рассказал, что отношение к ОДКБ среди армян резко негативно. Оно усилилось после войны, когда Россия изменила Армении, связав ей руки. В общем, надо понимать, что образованные Ельциным и Путиным так называемые коллаборации стран – это попытка воссоздать СССР, который продолжал существовать де-факто, после распада де-юре.

Это было результатом, компромиссом соглашения с Западом, который в обмен на независимость стран Восточной Европы, их деколонизацию и деоккупацию стран Балтии согласился, что остальные постсоветские страны, среди которых и Украина, будут отданы Кремлю. Сейчас мы наблюдаем фактический распад России. В первую очередь благодаря героической борьбе украинского народа, украинской армии, которая является фронтменом этой борьбы,

– отметил член совета Национального демократического полюса Армении.

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Пашинян – коллаборант

Он продолжил, что Армению следует рассматривать как оккупированную страну, в которой действует коллаборантский режим Николая Пашиняна, выступающий против любых изменений в обороне и во внешней политике. Национальный демократический полюс Армении выступает за немедленный выход страны из ОДКБ, СНГ и получение статуса главного внеблокового союзника стран Запада.

"Прежде всего, это США, а также Франция, Греция, все страны, чьи интересы совпадают с интересами армянского народа", - отметил Гаспарян.

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