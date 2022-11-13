Об этом 24 каналу сказал член Совета Национального демократического полюса Армении Ваге Гаспарян. По его мнению, в настоящее время де-факто происходит окончательный и безвозвратный распад СССР или российской империи.

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Украина борется за деоккупацию постсоветских стран

Гаспарян отметил, что грамотная и мыслящая часть армянского народа, конечно, симпатизирует Украине, подвергшейся нападению со стороны Российской Федерации.

Вообще нужно сказать, что Украина сейчас освобождает не только себя, но и все постсоветские страны, являясь фронтменом борьбы за деоккупацию,

– заявил член Совета Национального демократического полюса Армении.

Потому что, объяснил он, произошедшее в 1991 году – это был лишь частичный распад Советского Союза, то есть только де-юре. Реальную же независимость обрели только прибалтийские страны, а остальные постсоветские республики в результате такого компромисса с Западом были отданы в полное распоряжение Кремля.

Образовались такие формирования, как СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, являющиеся фактически реинкарнацией, ребрендингом, переформатированием Советского Союза,

– сказал Гаспарян.

По его словам, нынешние события – это тот же распад СССР или российской империи, который уже происходит де-факто, безвозвратно и окончательно. А Украина находится на передовой борьбе за реальную деоккупацию постсоветских стран.

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