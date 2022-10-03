Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что Армения укрепляет военную мощь, однако вряд ли справится с этим самостоятельно.

Кстати Россия теряет сферы влияния из-за войны: как этим воспользуются другие государства

ОДКБ не имеет никаких перспектив

"Заявление об ОДКБ означает, что Армения вынуждена разрывать свои отношения с Россией. Последний визит Нэнси Пелоси туда был, вероятно, крайним аргументом", – рассказал эксперт.

Так, организация уже не способна помочь Армении или же присоединиться к урегулированию военного конфликта с Азербайджаном. Поэтому Ереван вынужден идти на такие шаги.

Пашинян вынужден делать такие шаги и это очень хорошо, что сегодня Россия не в состоянии контролировать Армению,

– заметил Клочок.

По его мнению, у ОДКБ уже нет никаких перспектив и не может существовать в таком виде, как сейчас. Более того, как альтернатива Североатлантическому Альянсу.

"ОДКБ – это не тот военный альянс, который продолжит существование. Он разваливается", – подытожил эксперт.

Клочок рассказал, почему Армения может выйти из ОДКБ: смотрите видео

Пашинян прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна ожидает от союзников четкой политической оценки конфликта с Азербайджаном. Страны Организации Договора о коллективной безопасности должны установить красные линии по определенным вопросам.

Важно, что премьер Пашинян сейчас возглавляет Совет коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, не напрасны опасения союзников Армении относительно изменения общественных настроений армян относительно организации.

В ходе разговора было сказано, что есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ. Я ведь сформулировал иначе. Есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не просто игра слов, это очень серьезное содержание,

– заявил политик.

Пашинян подчеркнул, что акт агрессии Азербайджана против Армении был зафиксирован. Страны-союзники должны были отреагировать соответственно, однако не сделали этого.

Напомним, российская пропаганда делает все, чтобы рассорить Украину и Армению. Кремль придумывает фейковые новости о "использовании нашим государством фосфорных бомб".