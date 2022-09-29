Провластный армянский депутат Гагик Мелконян жалуется, что Армения оказалась в затруднительной ситуации. Он убежден, что обвинять в этом правительство абсурдно, ведь это не их вина, что россия не выполняет свои обещания.

К теме Путин бросил Армению: чего ждать остальным союзникам россии по ОДКБ

ОДКБ не оказывает поддержку Армении

Иронично, что кинжал, который российский министр шойгу подарил своему армянскому коллеге Гагику Мелконяну год назад со словами: "Можно предположить, что процесс поставки оружия в Армению начался", – стал единственной "поставкой", которую смогла оказать россия как часть ОДКБ.

Обратите внимание! ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности – военно-политический союз беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, россии и Таджикистана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что деньги на оружие у страны есть, но другие страны не хотят продавать его. Также он добавил, что есть трудности с доставкой оружия в Армению. Какие проблемы мешают передаче, политик не объяснил.

Обратите внимание МИД Украины отметил "ничтожность" россии в поддержке мира в Нагорном Карабахе

В Армении размышляют над вариантом выхода из ОДКБ

Гагик Мелконян, который 8 лет был заместителем министра обороны, считает, что США продадут оружие Армении, если страна согласится выйти из ОДКБ. Заметим, что Штаты официально такого требования не предъявляли. Депутат также уверяет, что руководящая фракция уже обсуждает выход или заморозку членства Армении в международной организации.

Такие вопросы предлагались во фракции, они обсуждаются и будут обсуждаться. Мы еще не объявили окончательный результат,

– говорит Мелконян.

Бывший министр обороны Давид Тоноян не согласен с такими соображениями. Он говорит, что членство в ОДКБ никогда не являлось препятствием для военных закупок у Запада.

Республиканец и экс-замминистра обороны Артак Закарян в своем комментарии тоже опровергает утверждение об "ультиматуме США". Он обвиняет действующее правительство в проблемах вооружений.

"Если у Республики Армения есть доверие, а рынок вооружений в первую очередь базируется на доверии, и если так называемый премьер-министр заявляет с трибуны Национального собрания, что у них есть проблема с поставками оружия, то это, в первую очередь, свидетельствует о недоверии к нему", – объясняет свои доводы Закарян.

Читайте также Шаткое, но перемирие: какая ситуация сейчас между Арменией и Азербайджаном

Что думают армяне об участии в ОДКБ

ОДКБ не оправдала ожидания армян. 18 сентября люди в Ереване организовали протест. Они потребовали от власти выйти из ОДКБ.

Секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил, что организация не выполнила никаких их требований. Армения ожидала военно-политической помощи от ОДКБ, однако так и не получила ее.

Исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян говорит, что россия может уничтожить их страну за один день. При этом ей даже не нужно будет отправлять туда войска. К сожалению, Армения катастрофически зависима от российского газа и электроэнергии.

Отношение армян к россиянам существенно ухудшилось с началом их вторжения в Украину. Хотя пропагандисты убедительно распространяют нарративы среди населения, что "без россии Армении не будет", люди поняли, что стране-агрессору доверять нельзя.

Мы здесь уже ничему не удивляемся. 24 февраля все увидели, как они относятся к своим соседям. Но то, что они делают на международной арене – это уже действительно за пределом,

– заключает Арутюнян.

По его словам, Армения работает над тем, чтобы сделать правильный шаг навстречу цивилизованному миру.

Важно – Что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном: смотрите видео