Провладний вірменський депутат Гагік Мелконян скаржиться, що Вірменія опинилася у скрутній ситуації. Він переконаний, що звинувачувати у цьому уряд абсурдно, адже це не їхня провина, що росія не виконує своїх обіцянок.

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ОДКБ не надає підтримки Вірменії

Іронічно, що кинджал, який російський міністр шойгу подарував своєму вірменському колезі Гагік Мелконян рік тому зі словами: "Можна припустити, що процес постачання зброї до Вірменії розпочався", – став єдиною "поставкою", на яку спромоглася росія, як частина ОДКБ.

Зверніть увагу! ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку – Військово-політичний союз Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, росії та Таджикистану.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що гроші на зброю в країни є, проте інші країни не хочуть продавати її. Також він додав, що є труднощі з доставкою зброї у Вірменію. Які саме проблеми заважають передачі, політик не пояснив.

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У Вірменії розмірковують над варіантом виходу з ОДКБ

Гагік Мелконян, який 8 років був заступником міністра оборони, вважає, що США продадуть зброю Вірменії, якщо країна погодиться вийти з ОДКБ. Зауважимо, що Штати офіційно такої вимоги не висували. Депутат також запевняє, що керівна фракція вже обговорює вихід або замороження членства Вірменії у міжнародній організації.

Такі питання пропонувалися у фракції, вони обговорюються і будуть обговорюватися. Ми ще не оголосили остаточний результат,

– говорить Мелконян.

Колишній міністр оборони Давид Тоноян не погоджується з такими міркуваннями. Він каже, що членство в ОДКБ ніколи не було перешкодою для військових закупівель у Заходу.

Республіканець та ексзаступник міністра оборони Артак Закарян у своєму коментарі теж спростовує твердження про "ультиматум США". Він звинувачує чинний уряд у проблемах з озброєнням.

"Якщо у Республіки Вірменія є довіра, а ринок озброєнь в першу чергу базується на довірі, і якщо так званий прем'єр-міністр заявляє з трибуни Національних зборів, що у них є проблема з поставками зброї, то це, в першу чергу, свідчить про недовіру до нього", – пояснює свої доводи Закарян.

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Що думають вірмени про участь в ОДКБ

ОДКБ не виправдала очікувань вірменів. 18 вересня люди у Єревані організували протест. Вони вимагали від влади вийти з ОДКБ.

Секретар Радбезу Армен Григорян повідомив, що організація не виконала жодних їхніх вимог. Вірменія очікувала військово-політичної допомоги від ОДКБ, проте так і не отримала її.

Виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян каже, що росія може знищити їхню країну за один день. При цьому, їй навіть не потрібно буде відправляти туди війська. На жаль, Вірменія є катастрофічно залежною від російського газу та електроенергії.

Ставлення вірмен до росіян суттєво погіршилося з початком їхнього вторгнення в Україну. Хоча пропагандисти переконливо поширюють наративи серед населення, що "без росії Вірменії не буде", люди зрозуміли, що країні-агресорці довіряти не можна.

Ми тут вже нічому не дивуємося. 24 лютого усі побачили, як вони ставляться до своїх сусідів. Але те, що вони роблять на міжнародній арені – це вже дійсно поза межею,

– підсумовує Арутюнян.

За його словами, Вірменія працює над тим, щоб зробити правильний крок назустріч цивілізованому світові.

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