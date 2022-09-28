Про це в ефірі 24 каналу розповів виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян. Він зазначив, що зараз проходять різноманітні процеси міжнародного формату: їздять одне до одного делегації, а також до Вірменії приїжджають делегації американські та європейські. Вони дивляться на наслідки обстрілів, як мирного населення, так й військових обʼєктів.
Важливо Не туристи в Україні: як вірмени долучаються до захисту держави від росії
Овакім Арутюнян зазначив, що геополітичний світ змінюється. Багато країн хочуть розвʼязати свої питання на тлі тієї війни, яка є зараз в Україні.
Дивлячись на слабкість росії й те, що зараз США зайняті війною тут (в Україні – 24 канал), – хтось хоче реалізувати свої амбіційні плани й нападає вже на суверенні території. Це теж трагедія. Чесно кажучи, ми були до цього готові й зараз намагаємося робити свою справу в міжнародних полях,
– повідомив Овакім Арутюнян.
За його словами, для них це друга війна. Адже вони з 24 лютого захищають Україну й доносять вірменам, що відбувається.
Дивіться повне відео з виконавчим директором Спілки вірмен України на ютубі 24 каналу:
"Тут нас наздогнала ще одна війна, де загарбник кричить, що це "наші історичні землі". Тепер в нас два фронти. Проте там поки все зупинилося й поки є надія, що відійдуть від вірменських земель. Тоді ми перейдемо до миру й будемо займатися війною тут. Нам зараз всім тут треба працювати над перемогою", – розповів Арутюнян.
Він додав, якщо в Україні переможемо росію, то це означатиме, що перемогли її й у Вірменії.
Яка ситуація у Вірменії: останні новини
- Армен Григорян заявив, що ОДКБ не виконали жодних їхніх вимог. Тому там заявили, що очікування країни не виправдались. Відповідну інформацію повідомив секретар Радбезу Вірменії під час інтерв'ю. Зокрема, він пригадав, що Єреван просив військову та військово-політичну допомогу.
- У Вірменії продовжилися протести після чергового загострення на кордоні з Азербайджаном. Тепер у Єревані вимагають, щоб Вірменія вийшла з так званої ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).