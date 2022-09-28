Про це в ефірі 24 каналу розповів виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян. Він зазначив, що зараз проходять різноманітні процеси міжнародного формату: їздять одне до одного делегації, а також до Вірменії приїжджають делегації американські та європейські. Вони дивляться на наслідки обстрілів, як мирного населення, так й військових обʼєктів.

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Овакім Арутюнян зазначив, що геополітичний світ змінюється. Багато країн хочуть розвʼязати свої питання на тлі тієї війни, яка є зараз в Україні.

Дивлячись на слабкість росії й те, що зараз США зайняті війною тут (в Україні – 24 канал), – хтось хоче реалізувати свої амбіційні плани й нападає вже на суверенні території. Це теж трагедія. Чесно кажучи, ми були до цього готові й зараз намагаємося робити свою справу в міжнародних полях,

– повідомив Овакім Арутюнян.

За його словами, для них це друга війна. Адже вони з 24 лютого захищають Україну й доносять вірменам, що відбувається.

Дивіться повне відео з виконавчим директором Спілки вірмен України на ютубі 24 каналу:

"Тут нас наздогнала ще одна війна, де загарбник кричить, що це "наші історичні землі". Тепер в нас два фронти. Проте там поки все зупинилося й поки є надія, що відійдуть від вірменських земель. Тоді ми перейдемо до миру й будемо займатися війною тут. Нам зараз всім тут треба працювати над перемогою", – розповів Арутюнян.

Він додав, якщо в Україні переможемо росію, то це означатиме, що перемогли її й у Вірменії.

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