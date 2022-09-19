Відповідну інформацію повідомив секретар Радбезу Вірменії під час інтерв'ю. Зокрема, він пригадав, що Єреван просив військову та військово-політичну допомогу.

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Вірменія заявила, що їхні очікування щодо ОДКБ не виправдались

Той факт, що ОДКБ досі належним чином не відреагувала, щоб азербайджанські війська повністю пішли з суверенної території Вірменії, означає, що наші очікування не виправдалися, наші очікування виправдаються лише в цьому випадку,

– розповів Григорян.

Він також додав, що Вірменія від Організації договору про колективну безпеку чекала військової та військово-політичної допомоги.

"Це була наша вимога до ОДКБ, але вона досі не виконана. Звичайно, це не може нас задовольняти", – додав Григорян.

Відповідаючи на питання ймовірного виходу Вірменії з блоку, секретар Радбезу сказав, що про це "має думати ОДКБ, а не Вірменія".

У Вірменії люди протестують: коротко

Після загострення чергового конфлікту між Вірменією та Азербайджан люди у Єревані вийшли на протест.

18 вересня вони почали вимагати, щоб Вірменія вийшла з так званої ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).

Люди тримали в руках плакати: "ОДКБ ПНХ", "Зупиніть російсько-азербайджанську агресію", "Зупиніть азербайджанський терор".

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