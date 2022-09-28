Об этом в эфире 24 канала рассказал исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян. Он отметил, что сейчас проходят разнообразные процессы международного формата: ездят друг к другу делегации, а также в Армению приезжают американские и европейские делегации. Они смотрят на последствия обстрелов как мирного населения, так и военных объектов.

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Оваким Арутюнян отметил, что геополитический мир меняется. Многие страны хотят решить свои вопросы на фоне той войны, которая сейчас идет в Украине.

Глядя на слабость россии и то, что сейчас США заняты здесь войной (в Украине – 24 канал), кто-то хочет реализовать свои амбициозные планы и нападает уже на суверенные территории. Это тоже трагедия. Честно говоря, мы были к этому готовы и сейчас пытаемся делать свое дело в международных полях.

– сообщил Оваким Арутюнян.

По его словам, для них это вторая война. Ведь они с 24 февраля защищают Украину и доносят армянам о происходящим.

Смотрите полное видео с исполнительным директором Союза армян Украины на ютубе 24 канала:

"Здесь нас догнала еще одна война, где захватчик кричит, что это "наши исторические земли". Теперь у нас два фронта. Однако там пока все остановилось и пока что есть надежда, что отойдут от армянских земель. Тогда мы перейдем к миру и будем заниматься войной здесь. Нам сейчас всем здесь нужно работать над победой", – рассказал Арутюнян.

Он добавил, если в Украине победим россию, то это будет означать, что победили ее и в Армении.

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