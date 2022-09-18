Тому й відправили до Вірменії свою "важку артилерію". Таку думку висловив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, інформує 24 канал.

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Яка мета візиту Пелосі до Єревану

Вона явно приїхала туди, щоб, по-перше, спитати, що взагалі відбувається. А, по-друге, чи можемо ми якось допомогти вам визначитися,

– радник голови ОП.

За його словами, Пелосі, ймовірно, могла показати Вірменії "перспективи росії" та запропонувати державі безпекові гарантії у разі виходу "з-під крила кремля". Так, метою візиту спікерки Палати представників США могла стати спроба показати Вірменії "усю хибність шляху", якщо вона залишатиметься союзником росії.

Що відомо про візит спікерки

Під час свого візиту до Єревана спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії, повідомляє "Радіо Свобода".

"Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії", – заявила Пелосі.

Пелосі, яка вперше здійснила візит у Вірменію, зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.

"Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірнокарабаського конфлікту шляхом переговорів", – сказала Пелосі.

Арестович прокоментував візит Пелосі до Вірменії: дивіться відео

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