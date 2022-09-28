Про це для 24 каналу розповів виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян.

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"Трагедія цієї війни полягає, що сусід прийшов з війною до сусіда, якого називав братом. Інша трагедія, яка з'являється зараз, це те, що на полі бою зустрічатиметься грузин з грузином, вірмени з вірменами, білоруси з білорусами", – сказав Арутюнян.

Серед вірмен є втрати

За словами директора спілки, вірмени повністю інтегровані в усі суспільні процеси з українцями. З 24 лютого багато вірмен стоять на варті в ЗСУ, в теробороні.

"Вірмени волонтерять або просто залишилися жити в Україні й допомагають фронту. Вони не бачать для себе іншого шляху ніж бути разом до кінця. Цифри не називатиму, під час війни ліпше не повідомляти", – сказав Арутюнян.

Він додав, що, на жаль, є погана новина для вірменської громади. Це смерть Армена Петросяна.

"Це наш герой, який загинув. Його почесно поховали. Смерті трапляються кожного дня", – додав Арутюнян.



Армен Петросян / Фото зі сторінки Овакіма Арутюняна

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